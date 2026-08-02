Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu

Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu

Kontak Araştırma tarafından 10-14 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçim anket sonuçlarına göre Yeni Parti yüzde 34,5 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 28,0 oy oranına ulaştı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 1

Kontak Araştırma, 10-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlediği genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 2

Araştırma verilerine göre siyasi partilerin kamuoyundaki oy oranları belirlendi.

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 3

Anket verilerine göre siyasi partilerin aldığı oy oranları sıralaması şu şekilde:

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 4

Yeni Parti: yüzde 34,5

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 5

AK Parti: yüzde 28,0

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 6

MHP: yüzde 8,0

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 7

DEM: yüzde 7,0

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 8

İYİ Parti: yüzde 5,5

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 9

Anahtar Parti: yüzde 4,5

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 10

CHP: yüzde 3,5

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 11

Zafer Partisi: yüzde 3,5

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 12

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,0

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Yeni araştırma paylaşıldı: Partilerin güncel oy oranları belli oldu - Resim: 13

DİĞ (Diğer): yüzde 2,5

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