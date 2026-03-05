Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başlayan Trabzonspor'da üst üste yaşanan sakatlıklar can sıkıyor.

FATİH TEKKE SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULARIN SON DURUMUNU AÇIKLADI

HT Spor, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takımdaki eksiklerin durumuyla ilgili yaptığı açıklamayı paylaştı.

Fatih Tekke, "Yarın Chibuike katılacak. Tim’in antrenmana çıkmasında bir sorun yok. Bazı korkuları var, ama beklentim antrenmana çıkması. Benjamin’in bileğinde darbe kaynaklı bir sıkıntı var; onu da bekliyoruz. Tim ve Chibuike için şu an soru işareti var. Zubkov’un belli dakikaları yakalaması gerekiyor. Okay’ın diziyle ilgili bir durumu var. Savic’in de grip durumu bulunuyor. Lövik ısınırken bir hassasiyet hissetti, bugün de devam etti. Durumuna bakacağız." dedi.