Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun son haftasında Trabzonspor Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kritik mücadeleye Felipe Augusto’nun 6’ıncı dakikada kaydettiği kafa golüyle hızlı başlayan Trabzonspor ilk yarıda skor üstünlüğünü korudu.

İkinci yarıya ise ev sahibi Başakşehir etkili başlayarak 48’de Da Costa ile skora eşitliği getirdi.

Karşılaşmanın 66’ıncı dakikasında Da Costa’nın asistinde bu kez Brnic ağları havalandırarak Başakşehir’i öne geçirdi.

Trabzonspor bu gole Mustafa Eskihellaç’ın 70’de ceza sahası dışından attığı harika golle hemen reaksiyon verdi.

Mücadelenin 79’uncu dakikasında Ousseynou Ba Ozan Tufan’a yaptığı müdahale sonrası oyundan atıldı ve son bölümde Başakşehir sahada 10 kişi kaldı.

Trabzonspor bu avantajı iyi değerlendirerek oyuna ikinci yarıda dahil olan Paul Onuachu’nun 84’te attığı golle yeniden öne geçmeyi başardı.

Bu golün hemen peşine bir dakika sonra Doğan Alemdar’ın büyük hatasıtyla Ozan Tufan topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor bu golle birlikte sahadan 4-2 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nu 9 puanla ikinci sırada tamamladı ve çeyrek final biletini aldı.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Başakşehir: Doğan, Duarte, Ba, Operi, Onur, Umut, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov, Brnic, Da Costa

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Bouchouari, Muçi, Nwakaeme, Augusto, Umut.

BAŞAKŞEHİR 2-4 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Ozan Ergün'ün ilk düdüğüyle Başakşehir-Trabzonspor maçı başladı.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE TEHLİKELİ GELDİ

4' Hızını kullanarak ceza sahası içerisine giren Augusto son çizgide kale önüne çevirdi. Başakşehir savunması Muçi'den önce araya girerek topu kornere çeldi.

FELIPE AUGUSTO SAHNEDE!



🔴🔵 Trabzonspor, Başakşehir karşısında Felipe Augusto'nun golüyle 1-0 önde! pic.twitter.com/Nnx34yyU4a — A Spor (@aspor) March 3, 2026

AUGUSTO KAFA GOLÜYLE TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

6' Muçi'nin kornerden ortasında kafayı vuran Felipe Augusto Trabzonspor'u öne geçirdi.

ONURALP KRİTİK MÜDAHALEDE BULUNDU

34' Fayzullaev'in kale önüne çevirdiği topa Shomurodov'dan önce Onuralp son anda uzanarak müdahalesini yaptı ve mutlak golü önledi.

🔴🔵 Trabzonspor'da Umut Nayir, ilk yarının son anlarında gole çok yaklaştı! pic.twitter.com/HrE4BEoNhb — A Spor (@aspor) March 3, 2026

UMUT NAYIR NET POZİSYONDA DOĞAN ALEMDAR'I GEÇEMEDİ

43' Felipe Augusto'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Nayır şutunda Doğan Alemdar'ı geçemedi.

BAŞAKŞEHİR TEHLİKELİ GELDİ

45+1' Sağ kanattan yapılan ortada Shomurodov'un kafa vuruşunda top Onuralp'te kaldı.

İLK YARI SONUCU: BAŞAKŞEHİR 0-1 TRABZONSPOR

💥 SKORDA DENGE VAR!



🟠🔵 Başakşehir, Trabzonspor karşısında 46. dakikada golü buldu ve durumu 1-1'e getirdi. pic.twitter.com/PIxqSRZINo — A Spor (@aspor) March 3, 2026

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

46' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Da Costa'nın golüyle Başakşehir beraberliği yakaladı.

FAYZULLAEV UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

59' Fayzullaev'in ceza sahası dışından sert şutunda top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.

DA COSTA'NIN KAFA VURUŞUNDA TOP ONURALP'TE KALDI

61' Shomurodov'un ortasında Da Costa ceza sahası içerisinde kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Onuralp'te kaldı.

🟠🔵 Başakşehir'in Ivan Brnic ile Trabzonspor karşısında skoru 2-1'e getirdiği gol! 👇 pic.twitter.com/prEvBQEQaU — A Spor (@aspor) March 3, 2026

BAŞAKŞEHİR BRNIC'İN GÖLÜYLE ÖNE GEÇTİ

65' Nuno Da Costa'nın pasında Brnic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda dar açıdan çektiği şutta ağları havalandırdı. Başakşehir öne geçti.

🚀 MUSTAFA ESKİHELLAÇ'TAN NEFİS BİR GOL!



🔴🔵Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ın golüyle Başakşehir karşısında yeniden beraberliği yakaladı.



🆚 Skor 2-2! pic.twitter.com/jjujerUzk7 — A Spor (@aspor) March 3, 2026

MUSTAFA ESKİHELLAÇ SKORA YENİDEN DENGEYİ GETİRDİ

69' Mustafa Eskihellaç ceza sahası dışından çektiği sert şutla kaleci Doğan Alemdar'ı çaresiz bıraktı. Trabzonspor yeniden eşitliği yakaladı.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

79' Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine girdiği esnada Ba'nın müdahalesi sonrası hakem Ozan Ergün mutlak gol şansı olarak değerlendirdiği pozisyon sonrası Ba'ya kırmızı kart gösterdi.

TRABZONSPOR ARADIĞI GOLÜ ONUACHU İLE BULDU

83' Onuachu ceza sahası içerisine girerek rakibinden topu kurtarıp düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı. Trabzonspor 3-2 öne geçti.

DOĞAN ALEMDAR'IN HATASI GOLÜ GETİRDİ

84' Santra vuruşunun ardından Doğan Alemdar'a gelen top sonrası Ozan Tufan'ın yaptığı baskı golü getirdi. Doğan Alemdar'ın uzun göndermeye çalıştığı top Ozan'a çarpıp ağlarla buluştu.