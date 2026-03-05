TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu

Kura süreci sürüyor
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürütülen sosyal konut kura çekimleri devam ederken, bugüne kadar 350 binden fazla konutun hak sahibi belirlendi.
Kura süreci sürüyor
TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürütülen sosyal konut kura çekimleri devam ederken, bugüne kadar 350 binden fazla konutun hak sahibi belirlendi.
Kura sonuçlarında hak kazanamayan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen vatandaşlara yatırdıkları 5 bin liralık başvuru ücreti geri ödenecek.
Kimler iade alabilecek?
Projeye başvurup kurada hak sahibi olamayanların yanı sıra gelir şartını karşılamayan, ikamet koşullarını yerine getirmeyen ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de yatırdıkları ücreti iade alabilecek.
İade süreci nasıl işleyecek?
Başvuru ücretlerinin iadesi, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından başlatılıyor.
TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yürütülen süreçte ödemelerin en geç 5 iş günü içinde yapılması planlanıyor.
Para nereye yatırılacak?
Başvuru sırasında yatırılan 5 bin liralık ücret, vatandaşların başvuru yaptığı bankadaki hesabına aktarılabilecek.
Ayrıca ilgili bankaların ATM’lerinden “kartsız işlem” seçeneği kullanılarak T.C. kimlik numarası ile de para çekilebilecek.
Başvurularını e-Devlet ya da Emlak Konut üzerinden yapan vatandaşlar ise ilgili platformların iade ekranlarına IBAN bilgilerini girerek ücretlerini doğrudan hesaplarına aktarabilecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yapttığı paylaşım ile bu haftaki 4 il için kura takvimini duyurdu.
3 Mart Salı günü Ankara 31bin 73 konut
4 Mart Çarşamba günü Muğla 6 bin 417 konut
6 Mart Cuma İzmir 21 bin 20 konut
6 Mart Cuma Hatay 13 bin 289 konut