TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu

Kimler iade alabilecek?

Projeye başvurup kurada hak sahibi olamayanların yanı sıra gelir şartını karşılamayan, ikamet koşullarını yerine getirmeyen ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de yatırdıkları ücreti iade alabilecek.