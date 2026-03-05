Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu

TOKİ’nin sosyal konut projesinde kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin liralık başvuru ücretlerinin 5 iş günü içinde iade edilmesi planlanıyor. Ödemeler bankalar aracılığıyla yapılacak.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 1

Kura süreci sürüyor

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yürütülen sosyal konut kura çekimleri devam ederken, bugüne kadar 350 binden fazla konutun hak sahibi belirlendi.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 2

Kura sonuçlarında hak kazanamayan, başvurusu geçersiz sayılan veya reddedilen vatandaşlara yatırdıkları 5 bin liralık başvuru ücreti geri ödenecek.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 3

Kimler iade alabilecek?

Projeye başvurup kurada hak sahibi olamayanların yanı sıra gelir şartını karşılamayan, ikamet koşullarını yerine getirmeyen ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de yatırdıkları ücreti iade alabilecek.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 4

İade süreci nasıl işleyecek?

Başvuru ücretlerinin iadesi, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından başlatılıyor.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 5

TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla yürütülen süreçte ödemelerin en geç 5 iş günü içinde yapılması planlanıyor.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 6

Para nereye yatırılacak?

Başvuru sırasında yatırılan 5 bin liralık ücret, vatandaşların başvuru yaptığı bankadaki hesabına aktarılabilecek.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 7

Ayrıca ilgili bankaların ATM’lerinden “kartsız işlem” seçeneği kullanılarak T.C. kimlik numarası ile de para çekilebilecek.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 8

Başvurularını e-Devlet ya da Emlak Konut üzerinden yapan vatandaşlar ise ilgili platformların iade ekranlarına IBAN bilgilerini girerek ücretlerini doğrudan hesaplarına aktarabilecek.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 9

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yapttığı paylaşım ile bu haftaki 4 il için kura takvimini duyurdu.

TOKİ başvuru ücretlerinin geri ödeneceği süre belli oldu - Resim: 10

3 Mart Salı günü Ankara 31bin 73 konut

4 Mart Çarşamba günü Muğla 6 bin 417 konut

6 Mart Cuma İzmir 21 bin 20 konut

6 Mart Cuma Hatay 13 bin 289 konut

