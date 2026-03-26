Trabzonspor’un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, ülkesi Nijerya Milli Futbol Takımı'na davet edildi. Genç oyuncu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez davet almış oldu.

BORDO-MAVİLİ KULÜPTEN TEBRİK MESAJI

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla oyuncusunun bu başarısını kutladı. Bordo-mavili kulüp, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nijerya Milli Takımı’nda ilk kez görev alacak futbolcumuz Chibuike Nwaiwu’ya başarılar diliyoruz."

TRABZONSPOR RAKAMLARI

Devre arasında Avusturya'nın Wolfsberger AC takımından transfer edilen 22 yaşındaki stoper, Trabzonspor formasıyla 12 maça çıktı ve takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

