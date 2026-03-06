Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da yüzleri güldüren iki gelişme yaşandı.

SAVIC VE NWAIWU GERİ DÖNDÜ

Başakşehir maçı sonrası hastalanan Stefan Savic ile Karagümrük maçında sakatlanan Chibuike Nwaiwu bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

İki oyuncunun da pazar günü açıklanacak Kayserispor maçı kadrosunda yer almaları bekleniyor.

FATİH TEKKE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Savunmanın ortasında iki önemli oyuncusunun da geri dönmesi, diğer eksiklere rağmen Kayserispor maçında Fatih Tekke'nin elini güçlendirdi.