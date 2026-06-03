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Trabzonspor'da ilk ayrılık resmiyet kazandı. Bordo Mavilier, Ukraynalı yıldız Oleksandr Zubkov'un AEK'ya transferini duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada, Zubkov'un transferi için 4 milyon Euro bonservis bedeli ve şarta bağlı 500 bin Euro'luk bonusla beraber sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkı karşılığında anlaşma sağlandı.

TRABZONSPOR: 'ZUBKOV'UN AEK'YA TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oleksandr Zubkov'un, AEK Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AEK Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; AEK, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unu ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.