Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da start alacak.Turuncu-lacivertliler, gruptaki üç karşılaşmada iki galibiyet alıp bir yenilgiyle 6 puana ulaştı ve averaj farkıyla dördüncü sırada bulunuyor.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Trabzonspor ise averaj üstünlüğüyle grubun üçüncü sırasında yer alıyor.

A, B ve C gruplarında sekizer takımın mücadele ettiği kupada, dördüncü haftanın tamamlanmasının ardından her gruptan ilk iki sırayı alan toplam altı takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda yarın oynanacak son hafta karşılaşmalarının programı ve puan durumu şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray