Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da start alacak.Turuncu-lacivertliler, gruptaki üç karşılaşmada iki galibiyet alıp bir yenilgiyle 6 puana ulaştı ve averaj farkıyla dördüncü sırada bulunuyor.
Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Trabzonspor ise averaj üstünlüğüyle grubun üçüncü sırasında yer alıyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'i konuk edecek - Resim : 1

A, B ve C gruplarında sekizer takımın mücadele ettiği kupada, dördüncü haftanın tamamlanmasının ardından her gruptan ilk iki sırayı alan toplam altı takım ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda yarın oynanacak son hafta karşılaşmalarının programı ve puan durumu şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Başakşehir'i konuk edecek - Resim : 2