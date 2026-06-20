Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor, yeni sezon formalarını özel bir tanıtım filmiyle taraftarlarının beğenisine sundu.

Bordo-mavili kulüp, "En güzel formalar bizde var" sloganıyla paylaştığı klipte hem yeni formaları hem de Trabzonspor kültürünü ön plana çıkardı.

BAŞROLDE SERAY KAYA YER ALDI

Koyu bir Trabzonspor taraftarı olarak bilinen ünlü oyuncu Seray Kaya, tanıtım filminde başrolü üstlendi.

Sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gören videoda Kaya'nın performansı da taraftarlardan olumlu yorumlar aldı.

NAPOLİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Tanıtım filminin önemli bölümleri, futbol kültürü açısından Trabzon ile benzer özellikler taşıyan Napoli'de çekildi.

Şehrin sokakları ve futbol atmosferinin kullanıldığı görüntüler, klibe farklı bir hava katarken iki kent arasındaki futbol tutkusu da vurgulandı.

DÖRT FARKLI FORMA TANITILDI

Trabzonspor'un yeni sezon koleksiyonunda taraftarların beğenisine sunulan dört farklı forma yer aldı.

Bordo-mavililer; çubuklu, mavi, bordo ve siyah olmak üzere dört ayrı tasarımı tanıtım filmiyle birlikte görücüye çıkardı.