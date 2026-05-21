Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali yarın Antalya’da sahibini bulacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Üst üste üçüncü kez finale yükselen Trabzonspor, son iki finalde Beşiktaş ve Galatasaray’a kaybederek kupayı kazanamamıştı. Bordo-mavililer bu kez Konyaspor karşısında mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Final öncesinde Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu’nun durumu ise belirsizliğini koruyor.