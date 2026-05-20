Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenen kulübün efsane futbolcularından Anthony Nwakaeme, kulüpteki görevine scout personeli olarak devam edebilir.

HT Spor'a konuk olan Başkan Ertuğrul Doğan Anthony Nwakaeme ile yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı.

Başkan Doğan, Nwakaeme'ye Afrika'dan geneç yeteneklerin Trabzonspor'a kazandırılması noktasında bir görev teklif ettiklerini duyurdu.

'AFRİKA AYAĞINDAKİ OYUNCU TAKİBİNDE BİZE YARDIMCI OLMASINI İSTİYORUZ'

Ertuğrul Doğan Nwakaeme ile ilgili, "Nwakaeme... Açık konuşayım, Türk futbol tarihine gelmiş en karakterli yabancı oyunculardan bir tanesi. En ufak bir sıkıntı çıkarmayan, her zaman takımın yanında olan biri. Nwakaeme ile konuştuk. Afrika ayağındaki oyuncu takibinde bizimle olmasını istiyoruz. Takımın içerisinde kalmasını istedim. Son karar kendisinin. Teknik kadronun içerisinde değil ama scout tarafında, oyuncu önerileri tarafında ve bu konudaki görüş alışverişlerinde yanımızda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.