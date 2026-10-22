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UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts'ı Papara Park'ta 2-0 mağlup etti.

Turnuvanın ilk haftasında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenen bordo-mavililer, ikinci maçından da galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltti.

SALAH VE DJU YİNE SAHNEDE

Trabzonspor, karşılaşmanın 32. dakikasında Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren bordo-mavililer, 58. dakikada Franculino Dju'nun Salah ile yaptığı verkaçın ardından attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Trabzonspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Maçın uzatma dakikalarında Cabral ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve Freiburg maçında cezalı duruma düştü.

TRABZONSPOR'DAN AVRUPA'DA 2'DE 2

Bordo-mavili takımda Mohamed Salah, KuPS Kuopio karşılaşmasının ardından Hearts maçını da 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

İlk haftada 2 gol atan Franculino Dju ise Hearts karşısında da fileleri havalandırarak UEFA Konferans Ligi'ndeki gol sayısını 3'e yükseltti.

Lig aşamasında oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor, 6 puanla yoluna kayıpsız devam etti.

TRABZONSPOR-HEARTS İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Melih Kabasakal, Samet Akaydın, Cenk Özkacar, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Mendy, Saviolo, Salah, Franculino.

Hearts: Reus, Borchgrevink, McCart, Walcott, Altena, Magnusson, Mato, Braga, Miller, Guendouz, Wilson.

MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 2-0 HEARTS (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Lawrence Visser'in ilk düdüğüyle Trabzonspor-Hearts maçı başladı.

UZAKTAN GELEN SÜRPRİZ ŞUTTA ONANA HATA YAPMADI

6' Borchgrevink'in çok uzaklardan kaleye gönderdiği topu Andre Onana son anda güçlükle kornere çeldi.

TRABZONSPOR KALESİNDE BÜYÜK TEHLİKE: HEARTS DİREĞE TAKILDI

7' Kornerden gelen ortaya Walcott'ın kafa vuruşunda top direkten geri döndü. Trabzonspor kalesinde büyük bir tehlike atlattı.

POTANSİYEL PENALTI BEKLENTİSİNDE VAR'DAN OFSAYT KARARI ÇIKTI

14' Salah'ın ortasında Altena'nın eline çapran top sonrası VAR potansiyel penaltı sebebiyle pozisyonu inceledi. Salah'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve mücadele Hearts'ın serbest atışıyla başladı.

TRABZONSPOR SALAH'IN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

32' Franculino'ya ceza sahasında yapılan müdahale sonrası hakem Visser penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Salah penaltıyı gole çevirerek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

BOUCHOUARI NET POZİSYONU KAÇIRDI

45+2' Salah ceza sahasına girerek Bouchouari'ye çıkardı. Bouchouari müsait pozisyonda kaleci Reus'u geçemedi.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-0 HEARTS

TRABZONSPOR DJU İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

58' Franculino Salah ile yaptığı verkaç sonrası harika bir şutla topu köşeden ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

HEARTS TEHLİKELİ GELDİ

82' Hearts tehlikeli geldi. McPake sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girip şutunu çekti. Top direğin yanından dışarı çıktı.

CABRAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

90+5' Cabral rakibine yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Freiburg maçında cezalı duruma düştü.