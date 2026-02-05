Trabzonspor'dan Olaigbe ve Baniya'nın Konyaspor'a transferiyle ilgili KAP açıklaması geldi.

Bordo mavili kulüp, Olaigbe'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığını Baniya'nın ise bonservisiyle Konyaspor'a gönderildiğini açıkladı.

OLAIGBE VE BANIYA ANLAŞMALARININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Buna göre; Konyaspor Baniya için Trabzonspor'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan Olaigbe'nin ise sezon sonuna kadar olan maaşının Konyaspor tarafından karşılanacağı ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu bildirildi. İki oyuncunun da sonraki satışında Trabzonspor ön satın alım ve başka bir kulübe transferlerinde yüzde 50 pay haklarına sahip.

TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI

Olaigbe ve Baniya ile ilgili KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir."

"Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır."