Araç sahipleri dikkat: Adreslere icra yağıyor

Son yıllarda bazı avukatlar, hasarlı araç sahiplerine ulaşarak süreç takibi için vekalet alıyor. Araç sahibi sadece "değer kaybı" tazminatı alacağını düşünerek bu vekaleti verse de, hukukçular bu yetkiyi kullanarak kusurlu sürücüye karşı doğrudan ilamsız icra takibi başlatabiliyor.
Araç sahipleri dikkat... Trafikte ufacık bir kazaya karışan araçları bulan avukatlar, kazaya karışan tarafların haberi olmadan araç sahiplerine icra işlemleri başlatıyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
Hukuki süreç, aracın tamirde kaldığı süre boyunca oluşan "ikame araç" bedelini de kapsıyor. Bu durum çoğu zaman ne mağdur araç sahibinin de borçlu çıkarılan araç sahibinden de habersiz sürüyor.
Süreç, kazadan sonra, hasarlı aracın bırakıldığı serviste başlıyor. Hukuk büroları mağdurun iletişim bilgilerine ulaşarak, araç sahibini arıyor ve sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı alabileceklerini söylüyor. Mağdur araç sahibi cebinden para çıkmadan para alacağını düşünerek vekalet veriyor.
Sigortadan değer kaybını tahsil eden avukat, daha sonra aracın serviste kaldığı her gün için rayiç kiralık araç bedeli hesaplıyor ve kusurlu sürücüye gidiyor. Sigorta kapsamı dışında kalan bu bedeller, şahısların icra dosyasına borç olarak yazılıyor.
Uzmanlar araç sahiplerini uyararak, ilamsız icra takibinin, alacaklı olduğunu iddia eden tarafın herhangi bir mahkeme kararı veya somut belge sunma zorunluluğu olmadan başlatabildiği bir yol olduğu uyarısında bulunarak, icralık olmak istemeyen sürücülere yasal süre içinde itiraz etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.