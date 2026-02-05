Araç sahipleri dikkat: Adreslere icra yağıyor

Uzmanlar araç sahiplerini uyararak, ilamsız icra takibinin, alacaklı olduğunu iddia eden tarafın herhangi bir mahkeme kararı veya somut belge sunma zorunluluğu olmadan başlatabildiği bir yol olduğu uyarısında bulunarak, icralık olmak istemeyen sürücülere yasal süre içinde itiraz etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.