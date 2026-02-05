Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi

Derrick White Yıldızlaştı

Boston’da Derrick White 28 sayı ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından biri olurken, benchten gelen Payton Pritchard 27 sayılık katkı verdi. Luka Garza 19 sayıyla skora destek olurken, Baylor Scheierman 15 sayı üretti. Neemias Queta ise 10 sayı, 19 ribaund ve 5 blokla pota altında etkili bir performans sergiledi.