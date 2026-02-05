Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi

Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi

Alperen Şengün’ün son çeyrekte diskalifiye edildiği gecede Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics’e 114-93 mağlup oldu.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 1

NBA normal sezonunda Houston Rockets (31-18), deplasmanda Boston Celtics (33-18) ile karşı karşıya geldi. Milli gurur Alperen de maça ilk 5'te başladı.

Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 2

Boston Celtics Fark Yarattı

Mücadeleye baştan itibaren ağırlığını koyan Boston Celtics, parkeden 114-93’lük net bir galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip maç boyunca kontrolü elinde tutarken Rockets’a geri dönüş şansı tanımadı.

Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 3

Alperen Şengün Diskalifiye Edildi

Houston adına temsilcimiz Alperen Şengün, 31 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 13 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle tamamladı. Ancak son çeyrekte bir pozisyon sonrası hakeme itirazı nedeniyle diskalifiye edildi.

Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 4

Alperen Şengün'ün Diskalifiye Anları

Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 5
Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 6
Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 7

Derrick White Yıldızlaştı

Boston’da Derrick White 28 sayı ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından biri olurken, benchten gelen Payton Pritchard 27 sayılık katkı verdi. Luka Garza 19 sayıyla skora destek olurken, Baylor Scheierman 15 sayı üretti. Neemias Queta ise 10 sayı, 19 ribaund ve 5 blokla pota altında etkili bir performans sergiledi.

Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 8

Houston cephesinde Kevin Durant 15 sayıda kalırken, Jabari Smith 13 sayı üretti. Amen Thompson 11 sayı, Tari Eason 10 sayı ve Reed Sheppard 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi - Resim: 9

Houston Rockets bir sonraki maçta Charlotte Hornets ile karşı karşıya gelecek. Boston Celtics ise Miami Heat ile karşılaşacak.

Kaynak: Spor Servisi
