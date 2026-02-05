NBA normal sezonunda Houston Rockets (31-18), deplasmanda Boston Celtics (33-18) ile karşı karşıya geldi. Milli gurur Alperen de maça ilk 5'te başladı.
Alperen Şengün oyundan atıldı: Boston Celtics, Houston'ı devirdi
Alperen Şengün’ün son çeyrekte diskalifiye edildiği gecede Houston Rockets, deplasmanda Boston Celtics’e 114-93 mağlup oldu.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Boston Celtics Fark Yarattı
Mücadeleye baştan itibaren ağırlığını koyan Boston Celtics, parkeden 114-93’lük net bir galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip maç boyunca kontrolü elinde tutarken Rockets’a geri dönüş şansı tanımadı.
Alperen Şengün Diskalifiye Edildi
Houston adına temsilcimiz Alperen Şengün, 31 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı 13 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle tamamladı. Ancak son çeyrekte bir pozisyon sonrası hakeme itirazı nedeniyle diskalifiye edildi.
Alperen Şengün'ün Diskalifiye Anları
Derrick White Yıldızlaştı
Boston’da Derrick White 28 sayı ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından biri olurken, benchten gelen Payton Pritchard 27 sayılık katkı verdi. Luka Garza 19 sayıyla skora destek olurken, Baylor Scheierman 15 sayı üretti. Neemias Queta ise 10 sayı, 19 ribaund ve 5 blokla pota altında etkili bir performans sergiledi.
Houston cephesinde Kevin Durant 15 sayıda kalırken, Jabari Smith 13 sayı üretti. Amen Thompson 11 sayı, Tari Eason 10 sayı ve Reed Sheppard 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Houston Rockets bir sonraki maçta Charlotte Hornets ile karşı karşıya gelecek. Boston Celtics ise Miami Heat ile karşılaşacak.