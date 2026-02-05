Trabzonspor'da ara transfer dönemi beklentileri yeteri kadar karşılayamadı.

FATİH TEKKE: 'NET OYUNCU İSTİYORUZ'

Bu konuda son oynanan kupa maçında açıklamalarda bulunan Fatih Tekke, net oyuncular istediklerini ve yüksek maliyetleri karşılamayı göze almalarına rağmen transferleri sonuçlandıramadıklarını ifade etti.

SOL KANAT TRANSFERİ OLMAZSA OLMAZ GÖRÜLÜYOR

Özellikle Olaigbe'nin de Konyaspor'a transferi sonrası sol açık bölgesinde önemli bir eksiklik yaşayan Trabzonspor, transfer son gününde odağını bu mevkiye çevirmiş durumda.

ARAL ŞİMŞİR DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Yabancı kontenjanında sorun yaşayan Trabzonspor bu doğrultuda ara tansfer döneminin başında 8 milyon Euro'luk teklifinin reddedilmesi üzerine rafa kaldırdığı Aral Şimşir dosyasını yeniden açtı.

TRABZONSPOR BONSERVİS PAZARLIĞINA BAŞLADI

Danimarka ekibi Midtjylland ile bir kez daha görüşmelere başlayan bordo mavili yönetimin bonservis bedelinde artık çift haneli rakamları gözden çıkardığı ve transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

DANIEL KARSLBAKK TRANSFERİ İPTAL OLDU

Öte yandan Trabzonspor'un Norveç ekivi Sarpsborg 08'den transfer etmeye çok yaklaştığı Daniel Karlsbakk konusunda da geri adım attığı gelen bilgiler arasında.

Sarpsborg 08 ile her konuda anlaşmaya varan ve oyuncuyu da ikna eden Trabzonspor hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de mevkisel olarak öncelikli ihtiyaçların farklı olmasını göz önünde bulundurarak bu transferden çekildi.

Norveç Ligi'nin gol kralı, anlaşmanın suya düşmesiyle birlikte Sarpsborg 08'de kaldı.