Yol kenarında görmezden geldiğimiz yeşil hazine: 100 puanla dünyanın en sağlıklı sebzesi

Yol kenarlarında, dere yataklarında ve nemli bölgelerde kendiliğinden yetişen su teresi, doğanın bizlere sunduğu ücretsiz bir şifa kaynağıdır. Son bilimsel çalışmalar, besin değeri sıralamasında şaşırtıcı bir ismi zirveye taşıdı. Üstelik bu bitki özel tarlalarda değil, su kıyılarında ve yol kenarlarında doğal olarak çoğalır. İşte 100 üzerinden 100 puan alarak “dünyanın en sağlıklı sebzesi” unvanını kazanan yeşil mucize ve tüm detayları…