Boşanma davalarının yıllarca sürmesi ve süresiz nafakanın yol açtığı sorunlara ilişkin yeni bir nafaka düzenlemesi hazırlıkları gündemde. Nafakaya süre sınırı getirilmesi planlanıyor. Amaç ise boşanmaların azalması.
Süresiz nafakaya sınır ayarı: Detaylar ortaya çıktı
Ekonomik kriz boşanmaları da artırdı. Boşanma davalarının uzun sürmesi ve süresiz nafakanın yarattığı mağduriyetleri gidermeye yönelik yeni bir çalışma başlatıldı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Haberler.com'un haberine göre, AKP Grubu’nun yürüttüğü çalışmaya göre, nafaka uygulaması için evlilik süresinin esas alınması planlanıyor.
Nafaka ile ilgili yeni çalışmada evlilik süresi dikkate alınacak. Masada, 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12- 15 yıl nafaka verilmesi seçenekleri var.
Nafakası biten ve çalışmadığı için mağduriyet riski olan kadınlara ise sosyal yardım sağlanacak.
Nafaka düzenlemesi ile çekişmeli boşanma davalarının azaltılması planlanıyor. Düşünülen planlamaya göre, öncelikle çiftlerin boşanma davası sona erecek. Boşanma davalarının uzamasına neden olan nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi başlıklar ise ayrı davalarda görülecek.
Mevcut uygulamaya ilişkin değerlendirmelerinde, “Kanun hakimin vicdani kararına göre diyor, yargı kararı haline getirilmiş. Yoksulluk nafakası olarak uygulanıyor. Süresiz olması da taraflar arasında gerilim yaratıyor” denildi. Kısa süreli evliliklerde 10-20 yıl nafaka ödenmesinin taraflar arasında sorun yarattığını ifade eden kaynaklar, sürelerin dikkatle ele alınması gerektiğini kaydetti.
Süresiz nafakanın yarattığı mağduriyetler dikkate alınarak, evlilik süresinin dikkate alınarak yapılması planlanan yeni nafaka sistemiyle ilgili akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda aile hukukuna ilişkin yeni reformların gündemde olduğunu duyurmuş, boşanma ve süresiz nafaka süreçleri başta olmak üzere aile mahkemelerinin yapısında önemli değişiklikler planlandığını ifade etmişti.