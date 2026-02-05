Süresiz nafakaya sınır ayarı: Detaylar ortaya çıktı

Süresiz nafakanın yarattığı mağduriyetler dikkate alınarak, evlilik süresinin dikkate alınarak yapılması planlanan yeni nafaka sistemiyle ilgili akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda aile hukukuna ilişkin yeni reformların gündemde olduğunu duyurmuş, boşanma ve süresiz nafaka süreçleri başta olmak üzere aile mahkemelerinin yapısında önemli değişiklikler planlandığını ifade etmişti.