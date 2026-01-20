Trabzonspor Parma'dan Mathias Lovik'in transferini resmen açıkladı.

TRABZONSPOR LOVIK TRANSFERİNİN MALİYETİNİ DUYURDU

Bordo mavili kulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 4 milyon Euro artı sonraki satışın gelirinden yüzde 10 pay karşılığında Parma'dan transfer edilen Lovik ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Lovik bu sezon sonuna kadar 400 bin Euro, sözleşmesinin sonraki yıllarında ise her bir sezon için 800 bin Euro garanti ücret kazanacak.

TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan Lovik transferi için KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Parma Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR 6 (Altı) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %10'u, ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Mathias Johan Fjortoft Lovik ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR, diğer sezonlarda ise, her bir sezon için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."