Birkaç kez şampiyon olan ünlü isim, mini Survivor tarzında yeni bir yarışma programı hazırladığını açıklayarak izleyicileri meraklandırdı.

Survivor'da birden fazla zafer elde eden Adem Kılıççı, yeni bir yarışma formatı üzerinde çalıştığını duyurdu. Acun Ilıcalı'ya rakip olup olmayacağı sorusu kafalarda yankılanırken, Adem'in açıklamaları hızla yayıldı.

Survivor Adem açıklamasında şöyle konuştu:

"Çok yakında hep derdik ya artık oynayan değil oynatan kişi olmak istiyoruz diye. Çok güzel bir proje tasarlıyorum yakında isim haklarını da alacağım. Türkiye'de yeni bir çağ olarak, yeni bir mücadele, iyi şampiyonların, haksızlık yapıldığını düşünen herkese başvurular açık olacak. Mini Survivor gibi ama sıkıştırılmış bir performansla geçecek."

Adem, yarışmanın 2 hafta süreceğini ve büyük ödülün 500 bin TL olacağını da belirtti.

Bu duyurunun hemen ardından herkesin aklına tek bir soru geldi: Adem Kılıççı bu projeyle Acun Ilıcalı'ya rakip mi oluyor?