Trabzonspor'un Parma'dan transferi konusunda tüm şartlarda anlaşmaya vardığı Norveçli sol bek Mathias Lovik, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'nda kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lovik, Trabzonspor'u seçme nedenini ve kariyer hedefini açıkladı.

'HOŞUMA GİDEN BİR PROJE OLDU'

Daha önce Molde ile Trabzonspor'a karşı forma giydiğini hatırlatan Lovik, "Çok mutluyum. Daha önce Trabzon'a geldim. Molde ile buraya gelmiştim. Kovid zamanında yarı kapasiteliydi stadyum ve 20 bin kişi vardı. Ama şu anda biliyorum ki 40 bin kişi olacak. Dört gözle bekliyorum. Çok heyecanlıyım ve mutluyum.Hoşuma giden bir proje oldu. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte güzel işler yapacağız." dedi.

'KARLSBAKK EN İYİ ARKADAŞLARIMDAN BİRİ, UMARIM GELİR'

Lovik, Trabzonspor'un gündemindeki bir başka Norveçli oyuncu Daniel Karlsbakk ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise "En iyi arkadaşlarımdan biri. Umarım birlikte oynarız ama futbol bu. Ne olacağını bilemezsiniz. Beklemediğiniz şeyler de oluyor. Beraber oynamak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olur. Umuyorum bu gerçekleşir ama belli olmaz. Çok iyi bir futbolcu kendisi. Ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

'DOLU STADYUM ÖNÜNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Trabzonspor taraftarlarıyla bir kez daha buluşmak için heyecanlı olduğunu ifade eden 22 yaşındaki sol bek,"Daha önce bu ülkede oynadım. Galatasaray'a karşı oynadığım bir maç vardı. Trabzonspor'a karşı oynadığım bir maç vardı. Taraftarla ilk buluşmam orada olmuştu. Taraftarın nasıl takımı desteklediğini görmüştüm. Cuma günü yeni bir maç var ve dolu stadyum önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HAYALİM MANCHESTER UNITED FORMASI GİYMEK'

Kariyer hedefinin bir gün Manchester United forması giymek olduğunu belirten Lovic, "Buradaki hedefim, yapmam gereken her zaman en iyi mücadelemi göstermek. En büyük hayalim, bir gün Manchester United forması giymek. Şu anda Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burada elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.

TRABZONSPOR'DA 14 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Son olarak Trabzonspor'da 14 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Lovik açıklamalarının ardından soğuk havada kendisini karşılamaya gelen bordo mavili taraftarlara üçlü çektirdi ve kulübün özel aracına binerek havalimanından ayrıldı.