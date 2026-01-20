Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı: Türkiye’nin gururu Bordo Bereliler kaçıncı?

Modern savaşın ve ulusal güvenliğin en kritik unsurları arasında gösterilen özel timler, ülkelerin askeri kapasitelerini yansıtan farklı yetkinlikleriyle öne çıkıyor. Bu birlikler, sadece bedensel değil, zihinsel olarak da zorlayıcı eğitimlerden geçerek en tehlikeli görevlerde vatanlarının kalkanı haline geliyor.