Fiziksel ve psikolojik dayanıklılık, yoğun eğitim süreci, operasyonel tecrübe ile donanım seviyesi gibi kriterler esas alınarak hazırlanan listede Türkiye’nin gururu Bordo Bereliler de bulunuyor. Peki Bordo Bereliler bu sıralamada kaçıncı sırada yer aldı? İşte ayrıntılar…
Dünyanın en güçlü özel timleri açıklandı: Türkiye’nin gururu Bordo Bereliler kaçıncı?
Dünyanın en seçkin özel kuvvet birlikleri, terörle mücadele, rehine kurtarma ve yüksek riskli özel operasyonlardaki başarılarıyla sıralandı.Taner Yener
Modern savaşın ve ulusal güvenliğin en kritik unsurları arasında gösterilen özel timler, ülkelerin askeri kapasitelerini yansıtan farklı yetkinlikleriyle öne çıkıyor. Bu birlikler, sadece bedensel değil, zihinsel olarak da zorlayıcı eğitimlerden geçerek en tehlikeli görevlerde vatanlarının kalkanı haline geliyor.
ABD merkezli uluslararası değerlendirmede Türkiye’nin en elit birimi Bordo Bereliler, dünyanın en güçlü özel timleri arasında üst sıralarda gösterildi.
Sıralamanın tepe noktasında hangi ülke var? Bordo Bereliler kaçıncı? Merakla beklenen liste şöyle…
25. SOG – İSVEÇ
• Özellik: Hassas ve gizli operasyonlarda üst düzey yetenek; hava, deniz ve kara infiltrasyonu, teknik/lojistik destek ile çok yönlü özel harekât kabiliyeti.
• Başarı: NATO destekli uluslararası görevlerde (Afganistan, Irak gibi) etkin rol oynayarak stratejik hedeflere ulaşmada kritik katkı sağladı.
24. FSK – NORVEÇ
• Özellik: Aşırı soğuk ve zorlu Arktik iklimlerde operasyon yapabilme; yüksek dayanıklılık, keşif ve doğrudan eylem uzmanlığı.
• Başarı: Barışı koruma misyonlarında, uluslararası koalisyonlarda (NATO) ve kritik enerji tesislerinin korunmasında gösterdiği performansla tanınıyor.
23. EKAM – YUNANİSTAN
• Özellik: Rehine kurtarma ve anti-terör operasyonlarında uzmanlaşmış polis özel timi; yakın mesafe müdahale, kapı kırma, keskin nişancılık ve tehlikeli madde ortamlarında müdahale yeteneği.
• Başarı: Avrupa çapında terör olaylarına karşı hızlı ve etkili müdahalelerle, yüksek riskli rehine kurtarmalarında başarı gösterdi.
21. KOPASSUS – ENDONEZYA
• Özellik: Tropikal ve zorlu arazi şartlarına mükemmel uyum; gerilla savaşı, uzun süreli keşif ve asimetrik harp taktikleri.
• Başarı: Bölgesel isyan ve ayrılıkçı hareketlerin bastırılmasında, Endonezya'nın geniş coğrafyasında etkili operasyonlar gerçekleştirdi.
20. KCT – HOLLANDA
• Özellik: Uluslararası barışı koruma ve NATO misyonlarında uzman; çok uluslu ekiplerle entegrasyon, keşif ve hassas müdahale kabiliyeti.
• Başarı: NATO görevlerinde (Afganistan dahil) kritik istihbarat ve operasyon desteği sağlayarak ittifakın başarısına katkı yaptı.
19. BOPE – BREZİLYA
• Özellik: Yoğun kentsel çatışma ve favela (gecekondu) bölgelerinde uzmanlaşmış; yakın mesafe savaş, baskın ve organize suçla mücadele yeteneği.
• Başarı: Rio de Janeiro favela güvenlik operasyonlarında çetelere karşı sert müdahalelerle suç oranlarını düşürmede etkili oldu.
18. UNIT 777 – MISIR
• Özellik: Yakın mesafe terör ve rehine operasyonlarında uzman; hızlı müdahale, CQB (close quarters battle) ve anti-terör taktikleri.
• Başarı: Birçok rehine kurtarma ve terörle mücadele operasyonunda başarı göstererek Mısır'ın iç güvenliğine katkı sağladı.
17. SAT – JAPONYA
• Özellik: Hızlı ve hassas rehine kurtarma kapasitesi; deniz ve hava unsurlarıyla entegre operasyon, keskin nişancılık ve gizli yaklaşım.
• Başarı: Tokyo'daki kritik rehine krizlerini (örneğin uçak ve bina baskınları) başarıyla çözerek Japonya'nın terörle mücadele kapasitesini kanıtladı.
16. SSG – PAKİSTAN
• Özellik: Sınır ötesi operasyonlara yüksek hazırlık; dağlık arazi, gerilla savaşı ve hızlı müdahale yeteneği.
• Başarı: Hindistan-Pakistan gerilim dönemlerinde ve terör örgütlerine karşı sınır ötesi görevlerde kritik başarılar elde etti.
15. NZSAS – YENİ ZELANDA
• Özellik: Özel operasyonlarda yüksek etkinlik; uzun menzilli keşif, sabotaj ve doğrudan eylem uzmanlığı.
• Başarı: Afganistan'daki koalisyon operasyonlarında keşif ve hassas vuruşlarla önemli katkılar sağladı.
14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE
• Özellik: Asimetrik tehditlere (Kuzey Kore kaynaklı) karşı hızlı ve gizli tepki; sızma, sabotaj ve rehine kurtarma.
• Başarı: Kuzey Kore'ye yönelik gizli istihbarat ve potansiyel kriz operasyonlarında uzmanlığını kanıtladı.
13. JW GROM – POLONYA
• Özellik: Hassas ve yüksek riskli operasyonlarda uzmanlık; CQB, rehine kurtarma ve uluslararası koalisyon entegrasyonu.
• Başarı: Balkan Savaşları ve Afganistan'daki operasyonlarda gösterilen başarılarla Polonya'nın elit birimi olarak öne çıktı.
11. SNOW LEOPARD UNIT – ÇİN
• Özellik: Yoğun kent güvenliği ve mega olaylarda uzman; kalabalık kontrolü, anti-terör ve üst düzey VIP koruması.
• Başarı: Pekin Olimpiyatları gibi büyük etkinliklerde üst düzey güvenlik sağlayarak Çin'in prestijini korudu.
10. SASR – AVUSTRALYA
• Özellik: Uzun menzilli keşif ve sabotaj uzmanlığı; çöl, orman ve okyanus ötesi operasyon kabiliyeti.
• Başarı: Vietnam Savaşı'ndan Afganistan'a kadar uzun süreli görevlerde keşif ve doğrudan eylem başarıları gösterdi.
9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN
• Özellik: Büyük şehirlerde hızlı ve etkili müdahale; rehine kurtarma, anti-terör ve yüksek riskli baskınlar.
• Başarı: 2008 Mumbai terör saldırılarında kritik rol oynayarak Hindistan'ın terörle mücadele kapasitesini güçlendirdi.
7. JTF2 – KANADA
• Özellik: Gizli ve örtülü operasyonlarda uzman; keşif, sabotaj ve hassas vuruş kabiliyeti.
• Başarı: Afganistan ve Haiti gibi kriz bölgelerinde etkin görevlerle Kanada'nın uluslararası itibarını yükseltti.
6. GIGN – FRANSA
• Özellik: Özel rehine kurtarma teknikleri ve anti-terörde öncü; psikolojik müzakere, keskin nişancılık ve CQB uzmanlığı.
• Başarı: 1994 Air France uçak kaçırma operasyonunu Cezayir'de başarıyla çözerek dünya çapında saygı kazandı.
5. SHAYETET 13 – İSRAİL
• Özellik: Denizaltı sabotajı, amfibi operasyon ve gizli deniz harekâtlarında uzmanlık; sızma ve yıkım görevleri.
• Başarı: Çok sayıda başarılı deniz özel operasyonuyla (Lübnan, Gazze kıyıları) İsrail'in deniz üstünlüğünü pekiştirdi.
4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE
• Özellikler: Sınır ötesi operasyonlar, rehine kurtarma, terörle mücadele ve asimetrik harp konularında üstün başarı; zorlu arazi ve kentsel ortamlarda çok yönlü yetkinlik, yüksek disiplin ve yerli teknoloji entegrasyonu.
• Başarılar: Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonlarında (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi) PKK/YPG ve DEAŞ unsurlarına karşı etkili harekâtlar yürüterek Türkiye'nin bölgesel gücünü kanıtladı.
3. SPETSNAZ – RUSYA
• Özellik: Gerilla savaşı, sabotaj, derin sızma ve asimetrik harp tekniklerinde uzman; aşırı zorlu koşullar altında uzun süreli operasyonlar, yakın dövüş ve psikolojik dayanıklılık odaklı eğitim.
• Başarı: Çeçenistan savaşlarında, Suriye'deki gizli görevlerde ve Ukrayna operasyonlarında sert ve etkili müdahalelerle tanınıyor; Rusya'nın "kirli işlerini" yapan en korkulan birimlerden biri.
2. SAS & SBS – BİRLEŞİK KRALLIK
• Özellik: Dünya standartlarında rehine kurtarma, karşı-terör, gizli keşif ve sabotaj; "Who Dares Wins" mottosuyla bilinen, aşırı seçici eğitim süreci, çok yönlü (kara, hava, deniz) operasyon kabiliyeti ve yenilikçi taktikler.
• Başarı: 1980 İran Büyükelçiliği kuşatmasını (Prens Charles Caddesi operasyonu) kusursuz şekilde çözerek efsaneleşti; Falkland Savaşı, Afganistan ve Irak'taki sayısız gizli operasyonlarda kritik rol oynadı.
1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD
• Özellik: Kara, deniz ve havada tam çok yönlü operasyon kabiliyeti; BUD/S gibi efsanevi zorlu eğitim, hassas vuruş, rehine kurtarma, doğrudan eylem ve yüksek teknolojili gizli misyonlar; SEALs deniz odaklıyken Delta Force kara ve örtülü operasyonlarda uzman.
• Başarı: Usame Bin Ladin'in 2011'de Abbottabad'daki (Nöbetçi Kule) operasyonuyla zirveye çıktı; Irak ve Afganistan'da binlerce yüksek değerli hedef avı, rehine kurtarmaları ve terörle mücadelede ABD'nin en etkili unsurları olarak kabul ediliyor.Bu üç birim, listenin zirvesini domine ediyor ve genellikle "en iyiler" tartışmalarında en üst sıralarda yer alıyor.