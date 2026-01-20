2026 NBA All-Star'da Doğu ve Batı Konferansı'nda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu. Taraftar ve medya mensuplarının verdiği oylarla, Milli gururumuz Alperen Şengün, 1 milyon 430 bin oy ile Batı Konferansı’nı 10. sırada bitirdi. Genel sıralamada ise 15. oldu.

İşte Doğu - Batı Konferansı'nda ilk 5'ler:

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde, Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) yer alıyor.

Batı Konferansı'nda ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ilk 5'e seçildi.

LEBRON DA YER ALMADI

NBA'de 21 yıldır All-Star ilk 5'lerine giren Lebron James'in serisi bu sezon sona erdi. Yapılan açıklamada, All-Star yedeklerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.