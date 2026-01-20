Merkez Bankası, Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Verilere göre; Konut fiyatlarındaki liderlik koltuğunun el değiştirdiğini ortaya koydu.

Uzun yıllardır fiyatların en yüksek olduğu şehir olarak bilinen İstanbul, son verilere göre yerini Muğla’ya bıraktı.

MUĞLA METREKARE FİYATINDA İSTANBUL’U GERİDE BIRAKTI

Yapılan çalışma sonucunda Türkiye'nin en pahalı konutlarının İstanbul’da değil, Muğla’da olduğu belirlendi. Özellikle Bodrum, Göcek ve Datça gibi popüler tatil destinasyonlarına ev sahipliği yapan Muğla, ortalama metrekare fiyatlarıyla listenin ilk sırasına yerleşti.

Verilere göre, Muğla'da konutların ortalama metrekare fiyatı 61 bin TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, 100 metrekarelik standart bir dairenin fiyatının ortalama 6 milyon TL civarında olduğunu gösteriyor.

İSTANBUL İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Zirvedeki yerini Muğla'ya kaptıran İstanbul, listenin ikinci sırasında yer aldı.

Megakentte ortalama konut metrekare fiyatının 40 bin 741 TL olduğu kaydedildi.

Listenin devamında ise yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken diğer iller Aydın, Antalya ve İzmir olarak sıralandı.