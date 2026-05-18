Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas, rondo ve şut çalışması gerçekleştirdi.
4 FUTBOLCUDAN İYİ HABER
Final öncesi Trabzonspor’da sakat oyuncuların durumu teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Saviç, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli ve Zubkov’un bugün yapılan antrenmanda yer aldığı öğrenildi.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Bordo mavili ekip, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapılacak antrenmanla devam edecek.