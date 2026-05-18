Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda

Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da duygusal bir veda yaşandı.
Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme son kez Papara Park'ta bordo mavili taraftarlar önünde maça çıktı.
Kulüpte ikinci dönemini geçiren Nwakaeme, şansız sakatlıklar yaşasa da ilerleyen yaşına rağmen her seferinde geri dönüp takıma katkı vermeyi başardı.
Trabzonspor'un efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Nijeryalı yıldız aynı zamanda Süper Lig'de de uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek izler bıraktı.
Trabzonspor kariyerinde toplam 193 maça çıkan ve 50 gol, 48 asistlik performans sergileyen Nwakaeme, ilk kez 2018'de giydiği bordo mavili formayla takımın simge futbolcularından biri haline geldi.
Yediden yetmişe, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan çalım yeteneği, oyun görüşü ve top tekniğiyle Süper Lig'de bugüne kadar forma giyen özel futbolcular arasına ismini yazdırmayı başaran Nwakaeme son maçında mağlubiyetle Papara Park'tan ayrılsa da ayakta alkışlandı.
Gençlerbirliği maçında Savic'in yokluğunda kaptan olarak çıkan Nwakaeme 66. dakikada oyundan çıkarken Papara Park tribünlerini son kez selamladı.
Trabzonspor ile 1 Süper Lig,1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Nwakaeme'nin önünde bu koleksiyonu 4'e tamamla fırsatı bulunuyor.
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçta Nwakaeme'nin yine Fatih Tekke'nin önemli kozlarından biri olması bekleniyor.