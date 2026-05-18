Yeniçağ Gazetesi
18 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda

Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda

Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da hüzünlü bir veda yaşandı. Papara Park'ta son kez sahaya çıkan Anthony Nwakaeme bordo mavili taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olan Trabzonspor'da duygusal bir veda yaşandı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Anthony Nwakaeme son kez Papara Park'ta bordo mavili taraftarlar önünde maça çıktı.

1 7
Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda - Resim: 2

Kulüpte ikinci dönemini geçiren Nwakaeme, şansız sakatlıklar yaşasa da ilerleyen yaşına rağmen her seferinde geri dönüp takıma katkı vermeyi başardı.

Trabzonspor'un efsane oyuncuları arasına adını yazdıran Nijeryalı yıldız aynı zamanda Süper Lig'de de uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek izler bıraktı.

2 7
Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda - Resim: 3

Trabzonspor kariyerinde toplam 193 maça çıkan ve 50 gol, 48 asistlik performans sergileyen Nwakaeme, ilk kez 2018'de giydiği bordo mavili formayla takımın simge futbolcularından biri haline geldi.

3 7
Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda - Resim: 4

Yediden yetmişe, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakan çalım yeteneği, oyun görüşü ve top tekniğiyle Süper Lig'de bugüne kadar forma giyen özel futbolcular arasına ismini yazdırmayı başaran Nwakaeme son maçında mağlubiyetle Papara Park'tan ayrılsa da ayakta alkışlandı.

4 7
Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda - Resim: 5

Gençlerbirliği maçında Savic'in yokluğunda kaptan olarak çıkan Nwakaeme 66. dakikada oyundan çıkarken Papara Park tribünlerini son kez selamladı.

5 7
Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda - Resim: 6

Trabzonspor ile 1 Süper Lig,1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Nwakaeme'nin önünde bu koleksiyonu 4'e tamamla fırsatı bulunuyor.

6 7
Süper Lig'de bir dönemin sonu: Trabzonspor'da duygusal veda - Resim: 7

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçta Nwakaeme'nin yine Fatih Tekke'nin önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro