1 Milyon TL'nin altında kalan alınabilecek en uygun otomobiller: Böyle fırsat bir daha gelmez

Artan sıfır otomobi fiyatları ve krediye erişim zorlukları nedeniyle gözler ikinci el otomobil piyasasına çevrildi. 2026 yılı itibarıyla fiyatların yükselmesiyle birlikte 1 milyon TL sınırında alım gücü değişse de uzmanlar bu bütçeyle alınabilecek en mantıklı ve sorunsuz modelleri listeledi.

İkinci el otomobil piyasasında kartlar yeniden karılıyor. Geçmiş yıllarda 1 milyon TL’lik bütçeyle premium segmentte düşük kilometreli otomobillere ulaşılabilirken, bugün bu rakamla ancak 5 ila 10 yaş aralığında ve yüksek kilometreli otomobiller tercih edilebiliyor.

Buna rağmen, bütçesini 1 milyon TL sınırında tutan tüketiciler için piyasada hâlâ fiyat-performans canavarı, yürütme maliyeti düşük seçenekler mevcut. Otomotiv uzmanları, bu bütçe ile alınabilecek en risksiz ve avantajlı modelleri masaya yatırdı.

1. FİAT EGEA: PİYASANIN "EN RİSKSİZ" SEÇENEĞİ

1 milyon TL bütçeyle ikinci el piyasasının açık ara en çok tercih edilen modeli Fiat Egea oluyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de geniş aileler için fiyat-performans açısından tam bir güvenli liman.

Egea'nın avantajı parça bolluğu, düşük bakım maliyetleri ve yüksek ikinci el akıcılığı. Uzmanlara göre bu banttaki "en risksiz" yatırım.

2. TOYOTA COROLLA: AİLELERİN İLK TERCİHİ VE EN SORUNSUZU

Dayanıklılık denince akla gelen ilk model olan Toyota Corolla, aile kullanımı için biçilmiş kaftan olarak öne çıkıyor.

Toyota Corolla'nın avantajı iç hacim genişliği ve yüksek bagaj kapasitesi. Özellikle otomatik vitesli seçeneklerinde kullanılan CVT şanzıman, arıza çıkarma ihtimali en düşük sistemlerin başında geliyor.

3. RENAULT CLİO: DÜŞÜK YAKIT VE PRATİK ŞEHİR İÇİ KULLANIMI

Renault Clio özellikle şehir içi trafikte pratiklik arayanlar için 2020–2021 model "Clio 5"ler, 800 bin TL ile 1 milyon TL bandında alıcı buluyor.

Renault Clio'nun avantajı yakıt cimrisi olması ve kolay park imkanı.

Renault Clio'nun dezavantajı ise uzun yol konforunun ve arka koltuk diz mesafesinin rakiplerine göre sınırlı kalması.

4. HYUNDAİ i 20: ŞEHİR İÇİN TRAFİKTE EN RAHAT MODEL

Hyundai i20'nin modern tasarımı ve zengin donanım seviyesiyle dikkat çeken Hyundai i20, tam otomatik (tork konvertörlü) şanzıman seçenekleriyle yoğun trafikte sürücüsünü yormuyor.

Hyundai i20'nin avantajı keskin tasarımı ve sorunsuz şanzıman konforu.

Hyundai i20'nin dezavantajı ikinci el piyasa hareketliliğinin bir Corolla ya da Egea kadar agresif olmaması.

5. FORD FOCUS: SÜRÜŞ VE GENİŞLİK ARAYANLARA

Daha geniş bir iç mekân ve yüksek sürüş dinamikleri arayanlar için Ford Focus listeye üst sıralardan giriş yapıyor.

Ford Focus'un avantajı sınıfının lideri olan yol tutuş performans ve sürüş keyfi.

Ford Focus'un dezavantajı parça ve periyodik bakım maliyetlerinin B segmentindeki (Clio, i20) araçlara kıyasla biraz daha yüksek olması.

