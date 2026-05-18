Emeklileri heyecanlandıracak iddia: Emekli maaşına en az yüzde 50 zam yapılacak

EKONOMİ KULİSLERİNDE "SEÇİM ZAMMI" SESLERİ
Muhalefetin erken seçim baskısı sürerken, iktidarın dar gelirli ve emekli üzerindeki ekonomik yükü hafifletmek adına radikal bir adım atabileceği konuşuluyor.
Henüz resmi bir doğrulama gelmese de, Ankara’daki ekonomi çevrelerinde bu "yüzde 50"lik artışın yol haritasının hazırlandığı iddia ediliyor.
ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ, HESAPLAR SİL BAŞTAN
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 26’ya revize etmesi, sadece piyasaları değil zam hesaplarını da doğrudan etkiledi. Bu yükseliş, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışının beklentilerin üzerine çıkacağını kesinleştirdi.
EKONOMİST PROF. DR. HAKKI YILMAZ'DAN TEMMUZ PROJEKSİYONU
Ekonomist Prof. Hakkı Hakan Yılmaz, yeni enflasyon verileri ışığında Temmuz ayı için olası zam oranlarını şu şekilde tabloladı:
İşçi ve Bağ-Kur Emeklisi: Yaklaşık yüzde 19,85
Memur ve Memur Emeklisi: Yaklaşık Yüzde 15,5
Prof. Yılmaz, Mayıs ayında yüzde3, Haziran ayında ise yüzde 1,5’lik bir enflasyon gerçekleşmesi durumunda bu rakamların kesinleşeceğini belirtti.
MİLYONLARCA EMEKLİNİN GÖZÜ HEM SANDIKTA HEM DE TEMMUZ VERİSİNDE
Emekliler bir yandan Temmuz ayında açıklanacak resmi enflasyon farkına odaklanırken, diğer yandan kulislerdeki "yüzde 50" söylentisinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini bekliyor.
Haberler.com'un haberine göre, ekonomi yönetiminin, hem hayat pahalılığı hem de siyasi konjonktür karşısında dar gelirli ve emekliler için nasıl bir hamle yapacağı merak konusu.
Ekonomi yönetiminin olası erken seçim kararı alınması durumunda emekli maaşlarına yüzde 50 oranında dev bir zam yapmaya hazırlandığı iddiası sosyal medyada gündem olurken, vatandaşların çoğu iddiayı gerçek dışı buldu.