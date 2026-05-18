Yeniçağ Gazetesi
18 Mayıs 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Süper Lig sona erdi, 5 takım Avrupa kupalarına katılıyor: Tüm ihtimaller netleşti

2025/26 Süper Lig sezonunun tamamlanmasıyla Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki temsilcileri netleşti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne giderken, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa yolculuğu Türkiye Kupası sonuçlarına göre şekillenecek.

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonu sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda UEFA kulüp müsabakalarına katılım formatını açıkladı.

Süper Lig sezonunun tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin Avrupa kupalarındaki temsilcileri de netleşmeye başladı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE

Galatasaray, Süper Lig’i şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında mücadele etme hakkı kazandı.

FENERBAHÇE 2. ELEME TURU'NDA

Sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’ndan Avrupa macerasına başlayacak.

TRABZONSPOR’UN AVRUPA PLANI

Trabzonspor, Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Ancak Türkiye Kupası sonucuna göre bordo-mavililerin tur seviyesi değişebilecek. Kupayı kazanmaları halinde play-off, kazanamamaları halinde ise 2. eleme turunda yer alacaklar.

DİĞER TEMSİLCİLER

Türkiye Kupası sonucuna göre:

- Beşiktaş Avrupa Ligi veya UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda yer alacak.
- Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edebilecek.
- Konyaspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.
- Türkiye’nin Avrupa’daki 5 takımla temsil edilmesi kesinleşirken, tur seviyeleri kupa sonuçlarına göre netleşecek.

