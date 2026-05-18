Mobilya ve proje dekorasyon sektörünün tanınan firmalarından biri olan ve Bursa’da faaliyet gösteren Watan Design Mobilya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (WD Group) hakkında mahkeme iflas kararı verdi.
15 bin metrekarelik Türk devi iflas etti: Sektörde büyük yankı uyandırdı
Bursa'da 15.000 metrekarelik dev tesiste üretim yapan ve havalimanlarından lüks otellere kadar uluslararası projelerin mobilya tedariğini üstlenen WD Group (Watan Design), konkordato sürecini tamamlayamayarak resmen iflas etti.
Büyük ölçekli otel, ofis, villa ve havalimanı projelerinin FF&E (mobilya, mefruşat ve ekipman) ile Fit-Out işlerini yürüten dev üretim tesisi, ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti.
Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğünün 104421 sicil numarasına kayıtlı; Watan Design Mobilya Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin, mahkemece yapılan değerlendirmeler sonucunda 13 Mayıs 2026 tarihi, saat 14:53 itibariyle iflasına hükmedildi.
Mali dengesini düzeltmek adına daha önce konkordato talebinde bulunan şirkete yönelik koruma kalkanı niteliğindeki tüm tedbirler, iflas kararıyla birlikte hükümsüz kaldı. Mahkeme, Konkordato Komiseri Tuncay Şimşek’in görevinin sonlandırılmasına karar verdi.
İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 288. maddesi uyarınca ilan edilen karara göre, şirketin tasfiye işlemlerinin "basit tasfiye" usulüyle yürütülmesi benimsendi. Durumun gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine ve toplanan iflas avanslarının ilgili müdürlüğe aktarılmasına hükmedildi.
2012 yılının başlarında kurulan ve sektörde "WD Group" markasıyla bilinen firma; otel, konut, hastane, okul, alışveriş merkezi ve son olarak havalimanı projeleri için anahtar teslim ahşap, metal, boya ve döşemelik mobilya imalatı yapıyordu.
Bursa’da 15.000 metrekarelik dev üretim alanı ve 500 metrekarelik depolama tesisine sahip olan şirket, yüksek teknolojili üretim hatları ve AR-GE ekipleriyle geniş bir entegre tesisi işletiyordu.
"Taahhüt Çözümü" ve maliyet optimizasyonu iddiasıyla hem iç pazarda hem de uluslararası projelerde yer alan markanın resmen iflas etmesi, mobilya tedarik ve inşaat sektöründe büyük yankı uyandırdı.
Şirketin mevcut projelerinin ve alacaklılarının durumunun, Bursa İflas Müdürlüğü nezdinde başlayacak tasfiye süreciyle netleşmesi bekleniyor.