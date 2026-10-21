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Kaynak: AA

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile yarın sahasında karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılık görevlerini ise Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek.

AA

Avrupa kupalarındaki ilk maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, Hearts karşısında da galibiyet hedefliyor. Trabzonspor, bu mücadeleden üç puanla ayrılarak organizasyondaki ikinci haftayı da kayıpsız tamamlamayı amaçlıyor.

Karadeniz temsilcisinde karşılaşma öncesinde sakatlıkları devam eden Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan kadro açısından eksikler arasında bulunuyor.