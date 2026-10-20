Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Çaykur Rizespor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Isınmanın ardından yeşil-mavili futbolcular rondo pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında ise geniş alanda oyun oynandı.
ANTRENMAN TAKTİK MAÇLA SONA ERDİ
Çaykur Rizesporlu futbolcular, geniş alanda yapılan çalışmanın ardından kaleli taktik maça geçti. Yeşil-mavililer, günün antrenmanını taktik maçla tamamladı.