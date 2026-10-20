Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Çaykur Rizespor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Resim : 1

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından yeşil-mavili futbolcular rondo pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında ise geniş alanda oyun oynandı.

İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması: MR'ı çekilecekİsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması: MR'ı çekilecekSpor

ANTRENMAN TAKTİK MAÇLA SONA ERDİ

Çaykur Rizesporlu futbolcular, geniş alanda yapılan çalışmanın ardından kaleli taktik maça geçti. Yeşil-mavililer, günün antrenmanını taktik maçla tamamladı.