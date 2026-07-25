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Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu'nun geleceğine dair belirsizlik devam ediyor.

NWAIWU İÇİN PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Premier Lig ekibi Fulham'ın uzun süredir peşinden koştuğu Nijeryalı stoper için Trabzonspor'a şu ana kadar yapılan teklifler beklentilerin altında kalması sebebiyle reddedildi. Yine de taraflar arasında pazarlıklar devam ediyor.

AYRILIK İHTİMALİNE KARŞILIK TRANSFER PLANI HAZIR

Bir yandan Nwaiwu'nun uygun şartlarda ayrılığı için Fulham ile pazarlık görüşmelerinde bulunan Trabzonspor'un diğer yandan da olası bir ayrılık ihimaline karşılık genç stoperin yerine yapacağı hamleyi de planladığı ortaya çıktı.

JUNIOR DIAZ TRABZONSPOR'UN YENİ STOPER ADAYLARI ARASINDA

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor eğer Nwaiwu takımdan ayrılırsa Fransız kulübü Troyes'te forma giyen 23 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Junior Diaz için transfer girişimlerinde bulunabilir.

KONTENJANDA OLUŞACAK BOŞLUĞA YÖNELİK HAMLE YAPILACAK

Diaz'ın listedeki isimlerden biri olduğu aktarılırken Nwaiwu'nun ayrılması durumunda oluşacak kontenjan boşluğunun doldurulmasının planlandığı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Troyes ile 21 maçta forma giyen Junior Diaz'ın Troyes ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunurken piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.