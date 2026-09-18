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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, yarın evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Papara Park'ın ev sahipliğinde saat 20.00 itibarıyla oynanacak dev randevuda hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Sezonun ilk 5 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayıp 7 puan elde eden ve beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz temsilcisi, yeni çalıştırıcısı Thomas Reis idaresindeki ilk müsabakasından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Karadeniz ekibinde kritik karşılaşma öncesinde Okay Yokuşlu ile Malinovskyi'nin sakatlık problemleri sürüyor. İyileşme süreçlerini bitirmelerine karşın henüz fiziksel olarak istenen seviyeye ulaşamayan Folcarelli ve Batagov'un kadroda yer alması öngörülmüyor.