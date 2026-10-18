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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizli Basket ile karşı karşıya geldi.

Burak Selçuk Ernak yönetimindeki bordo-mavililer, mücadeleyi 75-70 kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetine ulaştı.

Trabzonspor, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken Yukatel Denizli Basket 1 galibiyet ve 3 mağlubiyette kaldı.

TRABZONSPOR İLK YARIYI 12 SAYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-16 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta hücumdaki etkinliğini artırdı.

Bu bölümde rakibine 23-12 üstünlük sağlayan bordo-mavililer, soyunma odasına 40-28 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte Yukatel Denizli Basket'in 25-16'lık üstünlüğüne engel olamayan Trabzonspor, son periyoda 56-53 önde girdi.

Son çeyrekte rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen bordo-mavililer, mücadeleden 75-70 galip ayrıldı.

MARCUS KEENE VE EMANUEL TERRY ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da Marcus Keene, 16 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Keene, üç sayı çizgisinin gerisinden 6'da 4 isabet kaydetti.

Emanuel Terry 15 sayı, Brady Manek ise 13 sayı ve 6 ribaundla galibiyete katkı sağladı.

Bordo-mavililer, karşılaşmada kullandığı 28 üç sayılık atışın 14'ünde isabet bularak yüzde 50'lik üç sayı yüzdesi yakaladı.

Ev sahibinde Victor Bailey Jr. 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken John Meeks 16, Billy Ray Ivey ise 11 sayı üretti.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Trabzonspor, Yukatel Denizli Basket galibiyetiyle birlikte tüm kulvarlarda üst üste dördüncü resmi maçından galip ayrıldı.

Bordo-mavililer, hem Avrupa'da hem de ligde yakaladığı çıkışı sürdürdü.

YUKATEL DENİZLİ BASKET 70-75 TRABZONSPOR (ÇEYREK SONUÇLARI)

1. çeyrek: 16 17

2. çeyrek: 12 23

3. çeyrek: 25 16

4. çeyrek: 17 19



