Trabzonspor, Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu’nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.