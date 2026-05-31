Yaz transfer dönemine hızlı giren Trabzonspor Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TRABZONSPOR PRENSİP ANLAŞMA SAĞLADI

Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde tuttuğu 23 yaşındaki Portekizli bek oyuncusu için Benfica ile el sıkıştı.

Sabah Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Bordo Mavililer Benfica ile Sidny Lopes Cabral'ın bonservisi konusunda yapılan pazarlıklarda prensip anlaşmasına vardı. İki kulüp arasında resmi yazışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

BENFICA'DA 23 MAÇTA 12 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, Jose Mourinho'nun takımında sergilediği 6 gol, 6 asistlik performansıyla dikkat çekti.

TRABZONSPOR TRANSFERE FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Çok yönlülüğüyle dikkat çeken Cabral sağ bek, sol bek ve kanat pozisyonlarında görev alıyor. Daha önce Ernes Muçi, Ruslan Malinovski ve Thierry Karadeniz transferlerinde mutlu sona ulaşan bordo mavili ekip şimdi de Fatih Tekke'nin kadrosunda görmeyi çok istediği Cabral'ı da renklerine bağlamaya hazırlanıyor.