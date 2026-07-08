Trabzonspor Aral Şimşir transferini KAP'a bildirdi.

TRABZONSPOR BONSERVİS REKORU KIRDI

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalanan 24 yaşındaki milli oyuncu Aral Şimşir'in transferi için Midtjylland ile 7 taksit halinde ödenmek üzere 13 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya varıldı.

Trabzonspor böylelikle kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.

ARAL ŞİMŞİR KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."