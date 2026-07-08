Trabzonspor Aral Şimşir transferini KAP'a bildirdi.
TRABZONSPOR BONSERVİS REKORU KIRDI
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalanan 24 yaşındaki milli oyuncu Aral Şimşir'in transferi için Midtjylland ile 7 taksit halinde ödenmek üzere 13 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında anlaşmaya varıldı.
Trabzonspor böylelikle kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş oldu.
𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐑𝐀𝐋 BEGINS. 🦇 pic.twitter.com/MZCztQpFWe— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 8, 2026
ARAL ŞİMŞİR KAP'A BİLDİRİLDİ
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir'in, Kulübümüze kesin transferi konusunda Midtjylland Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Midtjylland Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 13.000.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %15'i ödenecektir."
"Profesyonel futbolcu Doğuhan Aral Şimşir ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."