Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Dacia, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şirket, OYAK ve Renault Group tarafından gerçekleştirilen 400 milyon avroluk yatırım hamlesinin son ürünü olan yeni C segmenti modeli Striker'ı resmen duyurdu.
Bu otomobil sadece Bursa'da üretilip yolların fatihi olacak: Dacia Striker tanıtıldı
OYAK ve Renault Group'un 400 milyon avroluk yatırımının son halkası olan yeni C segment otomobil Dacia Striker, Bursa'da üretilecek. Tasarımı ve zengin motor seçenekleriyle dikkat çeken Dacia Striker, markanın AutoHold sistemini standart sunan ilk modeli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni Dacia Striker, Türkiye'de Bursa'daki tesislerde üretilerek yollara çıkacak. SUV ve station wagon esintilerini bir arada sunan Dacia Striker, 4,62 metre uzunluğa ve 1,53 metre yüksekliğe sahip. Bu ölçüleriyle Bigster modeline göre daha alçak ve kompakt bir duruş sergileyen araç, sportif ve agresif gövde tasarımıyla öne çıkıyor.
Pikselli ön ızgarası ve yeni aydınlatma grubuyla dikkat çeken otomobilin 4x4 versiyonu, 20 santimetrelik yerden yüksekliğiyle arazi koşullarına göz kırpıyor
Bursa standardında üretilecek Dacia Striker, sürüş konforunu artıran "AutoHold" sistemini standart donanım olarak sunan ilk Dacia modeli olma unvanını taşıyor. Araç, zengin motor çeşitliliğiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor:
Striker Hybrid 155: 1,8 litrelik 4 silindirli benzinli motor ile iki adet elektrikli motorun kombinasyonundan oluşuyor. Toplamda 155 beygir güç üreten bu sistem, enerjisini 1,4 kWh kapasiteli bataryadan alıyor.
Mild Hybrid-G 140: Çevre dostu ve ekonomik bir alternatif olan bu seçenek, 48 voltluk hafif hibrit mimarisini, 1,2 litrelik üç silindirli motor ve LPG teknolojisiyle birleştiriyor.
Striker Hybrid 4x4: Performans ve arazi yeteneğini bir araya getiren en üst versiyonda, ön aksta 140 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.2 litrelik hafif hibrit motor yer alıyor. Arka aksta ise bağımsız çalışan 31 beygir güç ve 87 Nm tork üreten bir elektrikli motor görev yapıyor.
Striker'ın kabin tasarımında da modern detaylar öne çıkıyor. Ön konsolda ilk kez "Starkle" adı verilen özel bir kumaş malzemeye yer verilirken, merkezde 10,1 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranı bulunuyor.
Üst donanım paketlerinde; gerçek zamanlı trafik bilgisi sunan navigasyon, sekiz yıllık harita güncelleme desteği ve altı hoparlörlü Arkamys 3D ses sistemi standart olarak geliyor. Dacia modellerinin simgesi hâline gelen "YouClip" kanca sisteminin de entegre edildiği araç, kullanıcılarına 600 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor.
Bursa'da üretimi gerçekleştirilecek yeni Dacia Striker modelinin satış fiyatı ve Türkiye pazarına sunulacağı net tarih ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Gazeteci Taylan Özgür dil, modelin yüzde 40 yerlilik oranına sahip olduğunu duyurdu.
Aracın 25-30 bin euro bandında bir fiyatı olacağını tahmin eden Dil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda “Striker ile birlikte Dacia, Türkiye’de ilk kez Renault gibi ulusal bir marka oluyor. Modelin tek üretim merkezi Bursa olacak ve Avrupa’ya buradan ihraç edilecek. Bu arada BYD, Chery, MG derken 29 yıl aradan sonra Türkiye’de üretim yapmaya başlayan ilk küresel otomotiv markası Dacia oldu” dedi.