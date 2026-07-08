Bu otomobil sadece Bursa'da üretilip yolların fatihi olacak: Dacia Striker tanıtıldı

Aracın 25-30 bin euro bandında bir fiyatı olacağını tahmin eden Dil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda “Striker ile birlikte Dacia, Türkiye’de ilk kez Renault gibi ulusal bir marka oluyor. Modelin tek üretim merkezi Bursa olacak ve Avrupa’ya buradan ihraç edilecek. Bu arada BYD, Chery, MG derken 29 yıl aradan sonra Türkiye’de üretim yapmaya başlayan ilk küresel otomotiv markası Dacia oldu” dedi.