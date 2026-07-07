Danimarka'da geçtiğimiz sezon Midtjylland formasıyla yılın futbolcusu seçilen milli oyuncu Aral Şimşir sağlık kontrollerinden geçip Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

Bordo mavili kulübün rekor bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı Aral Şimşir'i Trabzon Havalimanı'nda bordo mavili taraftarlar coşkulu bir şekilde karşıladı.

24 yaşındaki oyuncu kendisini bekleyen basın mensuplarına da Trabzonspor'a transferiyle ilgili ilk açıklamalarını yaptı.

ARAL ŞİMŞİR: 'TRABZONSPOR BENİ 5 YILDIR TAKİP EDİYORDU'

Aral Şimşir şunları söyledi:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Çok çalıştım buralara gelebilmek için çok mutluyum. Çok büyük bir kulüp olduğunu, çok iyi bir kadroya sahip olduğunu biliyorum. 5 yıldır takip ediyorlar ve istiyorlardı. O yüzden Trabzonspor'u seçmek benim için çok zor olmadı.

Hedefim en iyi şekilde Trabzonspor'u temsil etmek. Olabildiğince gol atmak ve asist yapmak istiyorum. Aynı şekilde milli takımda da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.

Kendimi en rahat hissettiğim mevki on numara ya da sol kanat. Bu iki mevkide oynamayı çok seviyorum.

Çok kaliteli futbolcular var. Onuachu'ya gol attırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.

Buraya geldikleri için tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların sevgisine layık olmak için de elimden gelenin en iyisini yapacağım."