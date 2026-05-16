Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi'yi bordo mavili formayla harika bir sezon geçirmesinin ardından satın alma opsiyonunu kullanarak transfer etti.

TRABZONSPOR'DA TARİHİ TRANSFER

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in aktardığı bilgilere göre; Trabzonspor Beşiktaş ile yaptığı anlaşma gereği Ernest Muçi'nin bonservisini almak için 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı.

Böylelikle Muçi Trabzonspor tarihinin bonservisi en pahalı oyuncusu oldu.

MUÇİ TRABZONSPOR'DA BU SEZON 34 MAÇTA 24 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 34 maça çıkan Ernest Muçi 15 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Arnavut yıldız son olarak Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne uzatmalarda attığı golle galibiyeti getirerek adından söz ettirmişti.