Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer hamlelerine devam ediyor.

3 YIL FORMASINI TERLETTİĞİ BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Ligde 3 yıl boyunca Beşiktaş Gain forması giyen ve siyah beyazlı kulübün kaptanlık görevini de üstlenen Yiğit Arslan kariyerine Trabzon'da devam edecek.

TRABZONSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Trabzonspor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Beşiktaş GAİN formasıyla ligde 36 maça çıkan 30 yaşındaki Yiğit Arslan maç başına 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.