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Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer hamlelerine devam ediyor.

3 YIL FORMASINI TERLETTİĞİ BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Ligde 3 yıl boyunca Beşiktaş Gain forması giyen ve siyah beyazlı kulübün kaptanlık görevini de üstlenen Yiğit Arslan kariyerine Trabzon'da devam edecek.

TRABZONSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI

Trabzonspor, milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla resmen duyurdu.

Hoş geldin, 𝐘𝐢𝐠̆𝐢𝐭 𝐀𝐫𝐬𝐥𝐚𝐧 🤝



Takımımız, milli basketbolcu 𝐘𝐢𝐠̆𝐢𝐭 𝐀𝐫𝐬𝐥𝐚𝐧'ı kadrosuna kattı.



𝐘𝐢𝐠̆𝐢𝐭'𝐞 formamız altında başarılı bir sezon dileriz. pic.twitter.com/ijdsIHsbaT — Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) June 22, 2026

Beşiktaş GAİN formasıyla ligde 36 maça çıkan 30 yaşındaki Yiğit Arslan maç başına 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynamıştı.