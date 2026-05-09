Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan ve yüksek tempoya sahne olan mücadelede Trabzonspor, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş, 14. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Trabzonspor bu gole kısa sürede cevap verdi ve Zubkov’un pasında Oleksandr Zubkov skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyuna daha dengeli başlayan Trabzonspor, 62. dakikada Ernest Muçi’nin golüyle 2-1 öne geçti. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Trabzonspor deplasmandan önemli bir galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş sezonun son iç saha maçını mağlubiyetle tamamladı.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Umut.

BEŞİKTAŞ 1-2 TRABZONSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle karşılaşma başladı.

AGBADOU UZAKLARDAN DENEDİ

3' Beşiktaş'ta Olaitan'ın pasında topla buluşan Agbadou, uzaklardan şutunu çekti; yerden giden top Onana'da kaldı.

ORKUN DENEDİ! TOP ONANA'DA KALDI

6' Olaitan'ın pasında topla buluşan Orkun, ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti. Yerden giden top kaleci Onana'da kaldı.

ONANA DEVAM EDEMEDİ! GENÇ KALECİ OYUNDA

7' Andre Onana, kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Ahmet Doğan Yıldırım’a bıraktı. Genç kaleci Ahmet Doğan Yıldırım ise böylece kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkmış oldu.

BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI

12' Beşiktaş penaltı kazandı. Kaleci Ahmet, ceza sahası içerisinde Oh'u düşürdü.

BEŞİKTAŞ PENALTI GOLÜYLE 1-0 ÖNE GEÇTİ

14' Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, Ahmet Doğan Yıldırım'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi.

TRABZONSPOR'DAN ERKEN KARŞILIK

15' Umut Nayir’ın pasıyla topla buluşan Oleksandr Zubkov, Ersin Destanoğlu’nu geçerek topu ağlarla buluşturdu.

TOP KALECİ AHMET DOĞAN'DA KALDI

21' Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan Cerny, ortasını yaptı; top kaleci Ahmet'te kaldı.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

24' Merkezde topla buluşan Olaitan, sağ kanattaki Cerny'e pasını atmak istedi; Trabzonspor savunması araya girdi.

MURILLO TOPA YETİŞEMEDİ

33' Sağ kanatta Cerny'nin Murillo'ya yolladığı derin pasta top dışarıya çıktı.

ORKUN'UN ŞUTUNDA TOP FARKLI BİR ŞEKİLDE DIŞARI ÇIKTI

36' Beşiktaş’ta Vaclav Cerny, şık bir çalımla rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Orkun Kökçü’ya aktardı. Gelişine vuruş yapan Orkun’un şutu farklı şekilde auta çıktı.

ASLLANI DENEDİ! TOP KORNERE ÇIKTI

44' Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Asllani’nin önünde kaldı. Ceza sahası yayından şutunu çeken Asllani’nin vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

BEŞİKTAŞ 1-1 TRABZONSPOR (İLK YARI SONUCU)

Oğuzhan Çakır'ın düdüğüyle 2. yarı başladı.

SALİH'TEN KRİTİK MÜDAHALE

48' Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Asllani ceza sahası içine girmek istedi; Salih Malkoçoğlu araya girerek tehlikeyi önledi.

CERNY VURDU!!! AHMET'TEN KURTARIŞ

56' Beşiktaş’ın sol kanattan geliştirdiği atakta Rıdvan Yılmaz yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinden vuruşunu yapan Vaclav Cerny’nin şutunda top kaleci Ahmet Doğan’da kaldı.

MUÇI'NİN ŞUTUNDA ERSİN TOPU ÇIKARDI

58' Ernest Muçi’nin şutunda Ersin Destanoğlu topu kurtararak kornere çeldi.

MUCI TRABZONSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

62' Oleksandr Zubkov’un yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Muçi, ayak içi vuruşuyla topu ağlara göndererek Trabzonspor’u 2-1 öne geçirdi.

TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

71' Orkun Kökçü'nün yaptığı ortada boş durumdaki Asllani'nin sağ ayağıyla gelişine vuruşunu üstten dışarı çıktı.

TOURE'NİN ŞUTU ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

80' Beşiktaş'ta sağ kanatta topla buluşan El-Bilal Toure şutunu çekti, top üstten dışarı çıktı.