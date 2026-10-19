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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.

Derbi öncesinde karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri de belli oldu.

VAR'DA RAUL MARTIN GONZALEZ FRANCES

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında VAR hakemi Raul Martin Gonzalez Frances olacak. AVAR görevini ise Özer Özden üstlenecek.

Trabzonspor, ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan topladı. Beşiktaş ise 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 15 puana ulaştı.