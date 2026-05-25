Geride kalan sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Doğan, elde edilen başarının yalnızca takımın değil, her koşulda desteğini sürdüren taraftarların da eseri olduğunu ifade etti.

Yeni sezon öncesinde camiaya birlik ve beraberlik mesajı veren Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini belirterek, “Fatih Tekke hocamızla birlikte büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu sürecin kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz” dedi.

Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa kupalarında başarılı bir performans ortaya koymak istediklerini vurgulayan Doğan, taraftarlara da kombine çağrısında bulundu.

Doğan açıklamasında, “2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmanızı istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi en büyük gücümüz yine taraftarımız olacak. Yeni sezonun hikayesini hep birlikte yazalım” ifadelerini kullandı.