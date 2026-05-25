Yeniçağ Gazetesi
25 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar

Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar

Parasını TL'de tutmak isteyen vatandaşlar, parasını yatıracak banka ararken faiz oranları arasında farklar önemli miktarlara ulaşabiliyor. Bankadan bankaya değişen oranlar aynı günde farklı kazançları ortaya çıkarıyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 1

765 bin liranın 32 günlük mevduat faizinde dikkat çeken oranlar var. Bankaların faiz yarışı kıyasıya devam ederken bir banka 32 günde 4 bin 150 lira daha fazla para ödüyor.

1 8
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 2

Bir banka diğer bankalara göre yılda 50 bin liraya yakın fazla veriyor.

2 8
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 3

İşte banka banka faiz oranları

3 8
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 4

Banka: İş Bankası
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %38,5
Net kazanç: 21.303 TL

4 8
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 5

Banka: Yapı Kredi
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %42
Net kazanç: 23.239 TL

5 8
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 6

Banka: Getir Finans
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %43
Net kazanç: 24.899 TL

6 8
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 7

Banka: QNB
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %45
Net kazanç: 25.000 TL

7 8
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar - Resim: 8

Banka: Alternatif Bank
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %46
Net kazanç: 25.452 TL

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro