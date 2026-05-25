765 bin liranın 32 günlük mevduat faizinde dikkat çeken oranlar var. Bankaların faiz yarışı kıyasıya devam ederken bir banka 32 günde 4 bin 150 lira daha fazla para ödüyor.
Mevduat faizleri güncellendi, 765 bin liranın getirisi uçtu: Banka banka oranlar
Parasını TL'de tutmak isteyen vatandaşlar, parasını yatıracak banka ararken faiz oranları arasında farklar önemli miktarlara ulaşabiliyor. Bankadan bankaya değişen oranlar aynı günde farklı kazançları ortaya çıkarıyor.Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
1 8
Bir banka diğer bankalara göre yılda 50 bin liraya yakın fazla veriyor.
2 8
İşte banka banka faiz oranları
3 8
Banka: İş Bankası
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %38,5
Net kazanç: 21.303 TL
4 8
Banka: Yapı Kredi
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %42
Net kazanç: 23.239 TL
5 8
Banka: Getir Finans
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %43
Net kazanç: 24.899 TL
6 8
Banka: QNB
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %45
Net kazanç: 25.000 TL
7 8
Banka: Alternatif Bank
Ana para: 765 bin lira
Vade gün: 32 gün
Faiz Oranı: %46
Net kazanç: 25.452 TL
8 8
Kaynak: Haber Merkezi