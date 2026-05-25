Dev marka Türkiye'ye yeni girmişti: 900 mağazalı imparatorluk satılıyor

Yeniçağ Gazetesi
25 Mayıs 2026 Pazartesi
Renkli kırtasiye ürünleri, sıra dışı ev aksesuarları ve uygun fiyatlı hediyelik eşya konseptiyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan, Türkiye'ye yeni giren Danimarka merkezli 900 mağazalı dev imparatorluk Flying Tiger Copenhagen satılıyor.

Yunus Arıkan
Türkiye pazarına da yakın zamanda hızlı bir giriş yapan ve çok sayıda mağazası bulunan dev zincir Flying Tiger Copenhagen satış sürecinde sona yaklaşıldığı iddia edildi.

İNGİLİZ YATIRIM DEVİNİN RADARINA GİRDİ

İngiliz basınında geniş yer bulan haberlere göre, Flying Tiger Copenhagen’ın sahibi konumundaki finans devleri Danske Bank ve Nordea, şirketin satışı için yürüttükleri görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydetti.

Perakende zincirini devralmaya en yakın adayın ise İngiltere merkezli ünlü yatırım şirketi Modella Capital olduğu belirtildi.

Modella Capital, daha önce perakende dünyasının tanınmış markalarından Claire's Accessories ve WHSmith'in cadde mağazalarını da bünyesine katarak adından söz ettirmişti.

DÜNYA GELENİNDE 900 MAĞAZA

Özellikle genç tüketicilerin gözdesi olan Flying Tiger Copenhagen’ın küresel ölçekte devasa bir operasyon ağı bulunuyor:

Dev markanın dünya genelinde yaklaşık 900 mağazası bulunuyor.

Markanın İngiltere genelinde aktif olarak çalışan 80'e yakın mağazası mevcut.

Flying Tiger Copenhagen İsrail, Vietnam, Filipinler ve son dönemde büyük yatırımlarla girilen Türkiye’de çok sayıda stratejik mağazası faaliyet gösteriyor.

160 MİLYON STERLİK SERMAYE DESTEĞİ ALMIŞTI

Küresel ekonomik dalgalanmalar ve perakende sektöründe yaşanan yoğun rekabet, Danimarkalı devi de etkilemişti. Şirketin geçtiğimiz 2025 yılında kapsamlı bir finansal yeniden yapılanma sürecine girdiği ve mali darboğazı aşmak adına 160 milyon sterlinlik dev bir sermaye desteği aldığı aktarıldı.

Mali danışmanların yıl başından bu yana şirket için en doğru ve güçlü yeni yatırımcıyı bulmak adına yoğun bir mesai harcadığı, Modella Capital ile yapılacak bu anlaşmanın markanın küresel geleceğini yeniden şekillendireceği belirtiliyor.

