Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avusturya'nın Schladming kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sezon öncesindeki ikinci hazırlık maçında Katar ekibi Al Sadd ile karşı karşıya geldi.

FIRMINO'NUN PENALTI GOLÜ SONUCU BELİRLEDİ

Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynanan mücadeleyi Al Sadd, Firmino'nun penaltı golüyle 1-0 kazandı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Otavio'nun ceza sahasında Nwaiwu tarafından düşürülmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Firmino, hata yapmayarak Al Sadd'ı öne geçiren gole imza attı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

FATİH TEKKE'DEN GENİŞ ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hazırlık maçında oyuncularını denemeye devam etti.

Deneyimli çalıştırıcı, 62. dakikada takımın tamamını değiştirerek ikinci yarıda farklı isimlere forma şansı verdi. Karşılaşmanın 83. dakikasında sakatlanan Ozan Tufan'ın yerine ise Oğuzhan Ertem oyuna dahil oldu.

GOL HASRETİ DEVAM EDİYOR

Bordo-mavililer, sezon öncesindeki ikinci hazırlık maçında da gol sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, ilk hazırlık karşılaşmasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olurken, Al Sadd karşısında da 1-0 kaybederek hazırlık döneminde iki maç sonunda gol atamadı.

DÖRT İSİM KADRODA YER ALMADI

Trabzonspor'un kamp kadrosunda dört futbolcu yer almadı.

Sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu ile takımdan ayrılmaları gündemde olan Denis Draguş ve Salih Malkoçoğlu, Al Sadd karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi.