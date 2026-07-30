Sefer Şener altında tarih verdi: Gram altının ne zaman 7 bin lira olacağı belli oldu

"FED Başkanı, enflasyonla ilgili net mesaj da vermedi. FED, bir taraftan FED güvercin mesajı veriyor ama bir taraftan Amerikan piyasası da faizleri biraz daha yukarı taşıdı. Bu mesaj, bütün uluslararası kuruluşların FED'in Eylül ve Aralık'ta faiz artıracağı beklentisini artırdı. Bu mesaj, piyasa tarafından farklı şekilde fiyatlandı. Eylül ayında FED'in faiz artıracağı beklentisi yükseldi. Hatta Aralık ayında bu olasılık çok daha yüksek hale gelmiş oldu.''