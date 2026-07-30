Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) politika faizini beklentilere paralel biçimde yüzde 3,50-3,75 bandında sabitlemesi, küresel finans piyasalarındaki dengeleri yeniden şekillendirdi. Üst üste beşinci toplantıda da politika faizine dokunmayan FED'in gelecekte atacağı adımlara dair belirsizlik sürerken, karar sonrası altın fiyatlarında hafif yükseliş, döviz kanadında ise kısıtlı bir hareketlilik yaşandı.
Sefer Şener altında tarih verdi: Gram altının ne zaman 7 bin lira olacağı belli oldu
FED'in faiz kararı sonrası altın, dolar ve borsa piyasalarındaki son durumu değerlendiren Prof. Dr. Sefer Şener, kritik seviyeleri açıkladı. TL varlıkların gücünü koruduğunu belirten Şener; altın, borsa ve döviz yatırımcılarına geleceğe yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalar ayrıca Türkiye ile Irak arasındaki enerji iş birliği ile ABD-İran hattındaki gerilimin petrol fiyatlarına yansımasını yakından takip ediyor. Tgrthaber.com’a konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, FED kararının küresel piyasalara etkilerini, döviz ve altındaki son durumu ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken stratejik unsurları değerlendirdi.
FED'in faizleri sabit tutmasının zaten öngörüldüğünü belirten Prof. Dr. Sefer Şener, piyasaların asıl olarak faiz kararı sonrası verilecek sözlü yönlendirmelere odaklandığını vurguladı. FED Başkanı'nın güvercin tondaki açıklamalarına rağmen piyasanın bu mesajların önüne geçtiğini ifade eden Şener, şu analizde bulundu:
"FED Başkanı, enflasyonla ilgili net mesaj da vermedi. FED, bir taraftan FED güvercin mesajı veriyor ama bir taraftan Amerikan piyasası da faizleri biraz daha yukarı taşıdı. Bu mesaj, bütün uluslararası kuruluşların FED'in Eylül ve Aralık'ta faiz artıracağı beklentisini artırdı. Bu mesaj, piyasa tarafından farklı şekilde fiyatlandı. Eylül ayında FED'in faiz artıracağı beklentisi yükseldi. Hatta Aralık ayında bu olasılık çok daha yüksek hale gelmiş oldu.''
FED mesajlarının altın üzerinde kısıtlı bir yukarı yönlü etki oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Şener, faiz artışı ihtimalinin fiyatların daha fazla yükselmesini engellediğini kaydetti. Altının yön bulmak için Eylül ayındaki toplantıyı beklediğini vurgulayan Şener, fiyat aralıklarını şu şekilde sıraladı:
Mevcut Bant: Eylül ayına kadar belirleyici bir veri gelmediği takdirde ons altında 4.000 dolar taban, 4.200 dolar tavan; gram altında ise 6.000 TL ile 6.200 TL seviyeleri geçerliliğini koruyor.
Yükseliş Senaryosu: Eylül'de faiz artış beklentilerinin belirginleşmesi halinde ons altında 4.400 dolar, gram altında ise 6.500 TL seviyeleri gündeme gelebilir.
Uzun Vadeli Beklenti: Eylül ayında gerçekleşebilecek olası bir faiz artırımıyla birlikte gram altında 6.800-7.000 TL, ons altında ise 4.500-4.600 dolar bantları yeniden test edilebilir.
Bireysel talebin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında gerilediğini ancak Merkez Bankaları’nın altındaki dip seviyeleri fırsat bilerek alımlara devam ettiğini belirten Şener, mevcut fiyatların satıştan ziyade orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti.
Döviz piyasasında kararın ardından euro lehine sınırlı bir fiyatlama yaşandığını ve Dolar Endeksi'nin 102'den 100 seviyesine geri çekildiğini belirten Şener, Eylül ve Aralık faiz artışı senaryosunun orta ve uzun vadede doları güçlü tutacağını söyledi.
İç piyasada ise Türk lirası varlıkların cazibesini koruduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sefer Şener, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Mevduat getirileri, politika faizi bu şekilde devam ettiği sürece Türk lirası kazandırmaya devam edecek. Yani en azından faiz indirimi gelene kadar. Türk lirasının değerli kalmasını beklemek gerekiyor.”
“Türk lirası son bir yıllık dönemde getiri olarak çok büyük bir ivme kazandı. Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki güçlü yapısı bizdeki faiz indirimleri başlayana kadar devam edecek. O yüzden dolarda, euroda TL bazında yüksek artışlar beklememek gerekiyor. Türk lirası kısa vadede güçlü kalmaya devam edecek.''
Küresel risklerin sürdüğü bu dönemde yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini hatırlatan Şener; borsa, enflasyon ve enerji fiyatları arasındaki ilişkiye dikkat çekti:
TL Varlıkları ve Tahvil: Enflasyonun üzerinde getiri sunan TL enstrümanları ve tahviller şu an için güçlü konumda bulunuyor.
Borsa İstanbul: Mevcut dönemde portföylerde borsaya da yer ayrılması gerekiyor. Jeopolitik risklerin azalması ve enerji fiyatlarının gerilemesi halinde borsalarda güçlü yükselişler yaşanabilir.
Brent Petrol: Petrol fiyatlarının yıl genelinde 80 doların altında kalması, küresel enflasyon baskısını hafifleterek borsaları olumlu etkileyecek en kritik göstergelerden biri olacaktır.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.