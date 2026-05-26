Trabzon’un Akçaabat ilçesinde trafikte ilerleyen bir yolcu otobüsü kısa süreli gerginliğe neden oldu.
Otobüsün arka kısmındaki LED tabelada yer alan “Şampiyon Amedspor” yazısı, çevredeki sürücülerin dikkatini çekti.
May 25, 2026
Trafikteki sürücülerin dikkatini çeken otobüs, Akçaabat'ta vatandaşlar tarafından…
VATANDAŞLAR OTOBÜSÜ DURDURDU
Trabzon 360 Haber tarafından paylaşılan görüntülerde; bazı vatandaşların otobüsü trafikte durdurduğu görüldü.
Bir aracın otobüsün önünü keserek kenara çektiği ve araçtan inen kişilerin otobüse doğru yöneldiği anlar yer aldı.
Yaşanan olayın görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak gündem oldu.